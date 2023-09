Saiba quem é 'Chico' da música criada por Luísa Sonza

O recém lançado disco da cantora Luísa Sonza, Escândalo Íntimo, traz uma declaração de amor ao seu novo namorado: a bossa-nova Chico, dedicada a Chico Moedas, o influencer de 27 anos, que assumiu o relacionamento com a cantora em julho.

O caso se tornou assunto em toda a internet, no mundo das celebridades e também na música.

Chico Veiga é do Rio de Janeiro e começou a se tornar conhecido na internet após participar de lives no canal de Casimiro Miguel, o Cazé. O apelido "Moedas" vem de "coin", derivado do hábito do rapaz de investir em bitcoin.

O influenciador chegou a participar da cobertura da Copa do Mundo de 2022 e está presente em vários quadros de Casimiro. Juntos, Chico e Cazé geralmente reagem a mansões de celebridades e brincam entre si.

Luísa conheceu Chico em uma entrevista que ele deu ao podcast Match, o Papo. A conversa dele com Valentina Bandeira repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção da cantora.

Depois de um primeiro encontro, ela viajou a trabalho por 45 dias, e eles continuaram conversando, até que entenderam que estavam namorando. Luísa e Chico assumiram o namoro em julho, com direito a uma declaração pública à cantora.



"Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade", escreveu Chico.

É bossa-nova?

Sobre os debates que surgiram após o lançamento da música está o fato de a canção ser ou não considerada bossa-nova. A repercussão foi parar no Twitter e um dos que entraram no debate foi Caetano Veloso.

O cantor e compositor reconheceu que, sim, a letra de Luísa Sonza é embalada por uma melodia de bossa nova tocada ao violão. "O violão base está tocando bossa nova, me parece. Mas é que MPB é música popular brasileira... Meio que cobre tudo. São coisas muito diferentes. Depende mais de quem faz e qual o lugar que as pessoas veem aquele artista", afirmou o baiano de 81 anos, em vídeo no Instagram