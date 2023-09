Fim! Luisa Sonza expõe traição de Chico Moedas

Para a tristeza dos fãs e dos corações apaixonados que dedicaram a música "Chico" a seus amados, a notícia do término de Luisa Sonza e Chico Veiga, divulgada por Luisa na manhã desta quarta-feira (20), gerou uma grande repercussão. Na ocasião, a cantora leu um texto sobre traição que havia escrito em seu celular, no programa matinal "Mais Você", da apresentadora Ana Maria Braga, fazendo referências à canção de amor que ganhou o público nas últimas semanas.

Na última semana, rumores de que o casal vinha enfrentando uma crise no relacionamento começaram a se intensificar após um vídeo de Chico rodeado de amigos e uma amiga em um bar no Rio de Janeiro. Além disso, com a exposição gerada pela música "Chico" lançada por Luisa recentemente, os fãs já haviam notado que o namoro dos dois poderia estar abalado, uma vez que o influenciador aparenta ser uma pessoa tímida e prefere manter sua vida como "anônimo".

O namoro de Luisa e Chico, conhecido nas redes sociais como 'Chico Moedas', foi revelado em julho, e chega ao fim após quatro meses.

Leia mais:

Neymar é flagrado com mulheres em balada espanhola e é defendido pelo pai: "É solteiro"

Após término com Mc Cabelinho, Bella Campos debocha: 'Chorar em Paris é melhor'

A confirmação do término veio nesta manhã, quando em uma entrevista no programa 'Mais Você', a cantora leu uma carta escrita nessa madrugada e revelou ter sido traída. Em meio às lágrimas, Luisa começou: “É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. ‘Um erro pontual’. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, [isso] o que eles chamam de ‘erro pontual’. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar”, disse.

“É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. É toda sua entrega, todo seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. ‘Intensa demais’? Intensa demais é alguém que larga tudo o que prometeu ou se propôs a construir a dois, por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento, por ter acreditado e caído na mentira que ainda geralmente vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse”., contou Luisa, visivelmente abalada com o término.

Em um certo momento, a cantora declarou que ainda ama Chico, mas escolheu terminar por não aceitar ser traída. “Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês [homens] não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi minha vida inteira serem traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir, ficando com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando”.

Luisa finalizou com um recado para o, agora, ex-namorado: "Antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você."

Quem não segurou a emoção foi a apresentadora Ana Maria Braga, que publicou em suas redes sociais, uma mensagem de apoio à cantora. "Obrigada pela sensibilidade e coragem, linda. Você é uma fortaleza.", escreveu Ana Maria.

A revelação ganhou grande repercussão nas redes sociais, e causou revolta nos fãs do casal. Chico ainda não se pronunciou, mas seu Instagram encontra-se desativado.