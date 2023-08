Caso Larissa Manoela: ex-funcionária afirma que mãe maltratava animais da atriz

Após se defender das acusações da filha em um programa de TV, a empresária Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, foi exposta por uma ex-funcionária, que não quis se identificar. A mulher afirmou que Silvana maltratava os bichos de estimação da casa.

Segundo a testemunha, em declaração dada nesta segunda-feira (21) ao programa 'Balanço Geral', a matriarca "judiava" dos animais com o intuito de provocar a atriz quando brigavam.

“Ela [ex-funcionária] alega ainda que a mãe chegou a maltratar os bichos de Larissa, por saber do amor que ela tinha pelos animais. Além disso, a mãe teria se passado pela atriz para terminar namoros anteriores”, revelou o apresentador da atração, Reinaldo Gottino.

A ex-funcionária também declarou que Larissa era agredida pela mãe quando discordava de alguma situação e respondia de maneira mais ríspida. Uma fonte próxima à família contou à colunista Fábia Oliveira, do portal 'Metrópoles', que a relação abusiva e controladora de Taques com a filha ultrapassava, diversas vezes, a linha do limite. Em uma das vezes, ela chegou a quebrar um dente da frente da artista.

Ainda de acordo com a fonte, muitas pessoas do círculo social da família sabem do episódio, que sempre foi contado pela própria Silvana, com prazer. Ela chegou a ser questionada sobre arrependimento, mas a resposta teria sido: “Não, e, se precisar, eu quebro outro dente”.