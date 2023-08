Entenda! Larissa Manoela abre o jogo e expõe detalhes da briga judicial com os pais

Para a Internet, as desavenças entre a atriz, Larissa Manoela, com os pais, Silvana e Gilberto, começaram recentemente, quando a jovem de 22 anos e a mãe, pararam de se seguir nas redes sociais. No entanto, a realidade é que desde que completou 18 anos, Larissa enfrenta conflitos com os pais, por querer saber o que era feito com o dinheiro que recebia, fruto de seu trabalho no meio artístico. Recentemente, a atriz abriu mão e deixou para os pais seu patrimônio de R$18 milhões, com o intuito de recomeçar e cuidar do seu próprio dinheiro.

Larissa Manoela, que além de atriz é modelo, cantora, apresentadora e empresária, concedeu uma entrevista ao Fantástico, no último domingo (14), expondo a situação que se encontra com os pais, que foram, por 18 anos, os responsáveis por gerir o dinheiro de Larissa. Na reportagem, a jovem contou: “[Começaram as divergências] a partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos".

Após meses de especulações e boatos dos possíveis motivos para o afastamento da artista dos pais, que por anos foram presentes em seus trabalhos e suas redes sociais, Larissa Manoela revelou que se sentiu obrigada a contar o seu lado da história. “Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias.", disse a atriz. Ela falou ainda, que diferente do que estava sendo disseminado na Internet, os conflitos familiares não têm nenhuma relação com o seu noivo, o também ator André Luiz Frambach. Segundo Larissa, os problemas já eram anteriores ao relacionamento dos dois, e disse que Frambach é a sua escolha hoje em dia.

De acordo com a jovem, famosa por seu currículo extenso, tanto em novelas quanto no cinema, ela recebia uma mesada desde muito nova, que era paga com o salário de seus trabalhos. Ao atingir a maioridade, Larissa começou a questionar os pais sobre informações básicas de seu negócios, aos quais ela não tinha nenhum acesso. Sem sucesso nas tentativas, a atriz passou a ser mais incisiva no último ano.

Durante a entrevista, Larissa Manoela explicou a decisão: “Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira, que nunca me era apresentada? Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”.

Em uma das gravações feitas pela artista de uma conversa que teve com a mãe no fim do ano passado, Silvana aparece reclamando dos questionamentos de Larissa, e disse que independentemente do que a atriz fizesse, ela não abriria mão de cuidar dos negócios da filha. “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, disse Silvana no áudio divulgado.

Larissa revelou ainda que o controle dos pais sobre seu dinheiro chegou ao ponto de que, para comprar qualquer passagem aérea, item de roupa ou até mesmo um lanche na praia, precisava pedir aos pais. Na reportagem para o Fantástico, a artista mostrou uma captura de tela de uma conversa que teve com a mãe, em outubro de 2022, pouco tempo depois de ter sido protagonista em uma novela da Globo, em que pedia 10 reais para pagar um milho na praia. A mãe, responde que a conta de Larissa estava sem saldo, e faz o Pix diretamente para o vendedor.

Já em dezembro de 2022, Larissa enviou o seguinte áudio para o pai: "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?".

Com dificuldades para obter informações com os pais, a atriz entrou em contato com um escritório de advocacia, e solicitou que o contador enviasse os contratos sociais das três empresas que era sócia, junto do pai e da mãe.

Na primeira empresa aberta pela família, a Dalari, criada quando Larissa tinha 13 anos, em outubro de 2014, Silvana e Gilberto eram responsáveis por gerir todos os contratos e pagamento recebidos pelo trabalho da filha, e concentravam a maior parte do patrimônio da atriz. De acordo com uma outra gravação, os pais da artista afirmavam que tanto eles quanto Larissa recebiam cotas iguais, de 33% para cada um, mas a realidade era que Larissa detinha apenas 2% da empresa, enquanto seus pais possuíam os outros 98%.

Na segunda, aberta em junho de 2020, Larissa era a única dona da empresa, porém, o contrato dizia que seus pais teriam o direito de interferir em qualquer decisão, sem a aprovação da filha. “Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim”, revelou Larissa.

O empreendimento mais recente foi uma holding, criada em maio de 2022, que era dividida em três partes iguais, e seria utilizada para reunir todos os bens e patrimônios adquiridos na primeira empresa, mas segundo a artista, isso nunca aconteceu.

Em um áudio gravado por Larissa no início de 2023, Silvana diz que nunca quis nada da filha, e se mostra ofendida com toda a situação. “Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença”, disse a mulher.

A atriz se reuniu com os pais em março, na presença de advogados, para tentar chegar em uma solução que fizesse sentido para todas as partes, com a redistribuição da sociedade das empresas. Na ocasião, Silvana e Gilberto concordaram com a divisão meio a meio da ‘Dalari’, contanto que 6% de toda a renda que Larissa recebesse nos próximos 10 anos, fossem destinados a eles.

Após não chegarem a um acordo oficial, a atriz precisou romper os pais o contrato com os pais, e tirou-os da administração de sua empresa individual, além de renegociar todos os contratos da empresa ‘Dalari’, para uma nova firma, onde vai passar a gerir sua carreira e seu dinheiro.

"Eu cheguei a falar isso pro meu pai. Eu falei: 'eu prefiro perder o empresário do que perder o meu pai'. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples", disse a jovem abalada.

Após toda a confusão, Larissa deixou para os pais um patrimônio avaliado em cerca de R$18 milhões, pois no momento, deseja dar o conforto necessário para os pais. Silvana e Gilberto ainda não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas, e tiveram que ser notificados extrajudicialmente.

A artista ainda explicou ao Fantástico, a decisão de abrir mão do dinheiro: “A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais".

"Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", desabafou a atriz, que sempre se mostrou próxima dos pais nas redes.

A defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos afirmou, em nota, que a atriz faltou com a verdade ao dizer que não sabia o percentual que detinha na empresa ‘Dalari’, uma vez que em janeiro de 2020, Larissa teria assinado uma alteração no contrato, em que constava sua participação como 2%. Além disso, segundo eles, a jovem teria mentido quanto ao acesso restrito ao próprio dinheiro e à dificuldade para entrar negociar a saída do casal da sociedade nas empresas, pois as notificações formais só teriam sido recebidas no início de agosto e, por isso, eles estariam dentro do prazo legal.

Por fim, o advogado afirma que os pais amam Larissa incondicionalmente, e estão muito tristes com a escolha da filha pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, além de afirmar que é uma decisão da atriz cortar o contato com os pais, pois se recusa a conversar com a mãe e não responde as mensagens do pai.