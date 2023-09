Após 22 dias internado com infecção, Zagallo recebe alta

Depois de passar 22 dias internado para cuidar de um quadro de infecção urinária, o ex-técnico tetracampeão da Seleção Brasileira, Zagallo, de 92 anos, finalmente recebeu alta hospitalar. Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram nesta sexta (01/08), o "velho lobo" registrou o retorno à sua residência, que foi confirmado pelo boletim médico.

Na legenda, o ex-técnico agradeceu a quem o apoiou na recuperação e à médica responsável por seu caso no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde estava internado. "Seguimos mais fortes do que nunca! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho! 'ZAGALLO DE ALTA' tem 13 letras! Vocês vão ter que me engolir. O Velho Lobo está on!", escreveu, na legenda.

Leia também:

➢ Suzane Richthofen está grávida de um médico, diz biógrafo

➢ Namorando? Richarlison e modelo posam juntinhos

O célebre comandante da Seleção foi internado no início de agosto. Foi a primeira vez que ele precisou ser hospitalizado desde meados do ano passado, quando passou alguns dias na mesma unidade de saúde para tratar de um quadro de infecção respiratória.