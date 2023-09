Namorando? Richarlison e modelo posam juntinhos

Aproveitando o intervalo de temporadas, Richarlyson, que joga no Tottenham, tem aproveitado para desfrutar de belas paissagens e companhia. No últimos dias o jogador tem sido flagrado com frequência ao lado da modelo e influenciadora Amanda Araújo. Os encontros cada vez mais frequentes têm levantado rumores de que os ‘pombinhos’ estão namorando.

O casal foi visto pela primeira vez no Ceará acompanhado de um grupo de amigos e visitaram lugares como Canoa Quebrada e Jericoacoara. Depois em Londres.

Amanda | Foto: Divulgação

A modelo Amanda Araújo, tem 69,6 mil seguidores em seu perfil no Instagram, no qual costuma compartilhar sua rotina.

Nos comentários, internautas comentaram sobre o namoro.

"Estão juntos", confirmou um seguidor do suposto casal.

Até o momento, o casal não rotulou a relação.