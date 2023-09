Suzane Richthofen está grávida de um médico, diz biógrafo

Ulisses Campbell, autor da biografia "Suzane: Assassina e Manipuladora" revelou que Suzane von Richthofen está grávida de uma menina, que se chamará Isabela. O pai da bebê seria um médico que reside em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Os dois teriam se conhecido pelo Instagram e iniciado um namoro. A paixão avassaladora fez com que Suzane se mudasse rapidamente para a casa do médico no interior.

Suzane deixou o presídio onde cumpria pena em janeiro deste ano, quando a Justiça concedeu a ela a progressão para o regime aberto.

Leia mais:

Nardoni, Richthofen, Samúdio e Neves: relembre alguns dos crimes que chocaram o Brasil

Homem é baleado e morto na Região Oceânica de Niterói

Em entrevista ao Portal Leo Dias nessa quinta-feira, 31, Campblell confirmou que ela está na 14ª semana de gestação de uma menina.

Ainda segundo o autor, Felipe já é pai de outras duas crianças, frutos de um casamento anterior. Sua ex-mulher não teria lidado bem com a notícia do novo relacionamento do médico com Suzane, conforme publicou o Metrópoles, por não querer que "as crianças convivam com uma mulher que matou os pais na calada da noite".

O pai do médico também não teria concordado com o relacionamento. Segundo o autor, Felipe foi demitido do cargo de chefia, após o hospital em que trabalha saber sobre o romance.

Caso Richthofen (2002)

Em 2002, o caso da rica família Richthofen ganhou espaço nos noticiários pela frieza de Suzane Von Richthofen, condenada por ser a mandante do crime que matou os próprios pais. Na noite de 31 de outubro de 2002, Suzane abriu a porta da residência em que morava com a família em um bairro nobre de São Paulo, para Daniel e Cristian Cravinhos, que mataram o casal com marretadas na cabeça enquanto dormiam. O crime, planejado por Suzane, seu namorado, Daniel, e seu cunhado, Cristian, foi pensado com a intenção de simular um assalto seguido de morte, para que o trio pudesse dividir a herança de Suzane. O caso ganhou uma repercussão tão grande, que na época do julgamento, cinco mil pessoas se inscreveram para estar na plateia, que tinha apenas 80 lugares, Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão, enquanto Cristian foi condenado a 38 anos e 6 meses. Em fevereiro de 2023, Suzane foi solta, e após 20 anos presa, voltou a viver em liberdade e abriu um ateliê em Angatuba, no interior de São Paulo.