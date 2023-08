Zagallo apresenta melhora, mas segue internado sem previsão de alta

Mário Jorge Lobo Zagallo apresenta “evolução favorável” e “melhora clínica e laboratorial”, segundo informa o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (28), pelo Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. Porém, o ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira continua sem previsão de receber alta.

“O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo permanece internado no Hospital Barra D’Or, seguindo com evolução favorável, com melhora clínica e laboratorial. Ele está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Ainda sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim médico divulgado nesta segunda.

Zagallo está internado desde o dia 15, por causa de uma infecção urinária. E, desde então, vem apresentando melhora gradual em sua condição clínica. O hospital não revelou maiores detalhes sobre o seu estado de saúde.



Zagallo completou 92 anos no início deste mês e comemorou a data ao lado de seus familiares.