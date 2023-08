Mãe de Larissa Manoela assume que pode ter pecado pelo excesso de zelo

A mãe de Larissa Manoela falou, publicamente, pela primeira vez após a exibição da reportagem em que sua filha expôs, no Fantástico, o afastamento dos pais por desentendimentos relacionados ao seu patrimônio. Silvana Taques concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (16).

Na conversa, a mãe da atriz afirmou que o seu sentimento, ao ver a filha expondo a relação conflituosa com os pais, é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação. Silvana ressaltou que, apesar da briga pública, ama a filha e continuará a amando.

"Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Não tenho nem nunca tive intenção alguma de prejudicá-la", disse.

Na entrevista, Silvana também afirmou que a única intenção dela e do marido como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros, e que nunca quiseram ficar com nada dela.

"Se houve alguma falha minha e do meu marido foi, talvez, a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos", contou à Bergamo.



Já sobre o noivado de Larissa e do ator André Luiz Frambach, ela não escondeu ser contra o relacionamento dos dois, e que, no momento em que a atriz comunicou que viveria com André, ela aceitou mas não concordou.

"Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]. Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar", explica.

Em relação ao áudio polêmico que Larissa Manoela expôs na matéria, em que Silvana dizia que seria apenas para a filha apenas o “título de mãe”, a pedagoga afirmou que "a conversa foi descontextualizada e que estava, na verdade, chateada porque a filha não levava em conta as suas opiniões".

"Nós conversávamos sobre o futuro pessoal dela, e não sobre trabalho. Eu me referia ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Eu não queria ter o título de mãe apenas. Eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará", declarou a mãe da atriz à jornalista da Folha de S. Paulo.

Silvana também não esqueceu de mencionar que espera que o rompimento da filha com ela seja revertido no futuro, e que, no momento em Larissa sinalizar que precisa dos pais, eles estão de braços abertos para ajudá-la no que for preciso.