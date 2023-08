Larissa Manoela é pega de surpresa e descobre que pais colocaram mansão onde mora à venda

A novela envolvendo Larissa Manoela e a batalha judicial contra os pais, acaba de ganhar um novo capítulo. A atriz de 22 anos descobriu recentemente, que seu pai, Gilberto Elias, e sua mãe, Silvana Taques, colocaram a casa onde vive, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, à venda sem o seu consentimento. A mansão, anunciada por 10 milhões de reais, foi comprada pelos pais de Larissa no início de 2022.

A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo, que revelou que a casa foi comprada por mais de R$8 milhões, e foi adquirida com parte do dinheiro da venda de uma casa que Larissa possuía em Orlando, nos Estados Unidos. A propriedade internacional foi vendida pelos pais da atriz em 2021, por 1,1 milhão de dólares, cerca de 5,2 milhões de reais.

No entanto, Silvana e Gilberto se “esqueceram” de um detalhe: comunicar à filha que a casa onde ela reside atualmente seria vendida. Larissa Manoela, que expôs recentemente os conflitos que tem vivido com os pais, não foi avisada quanto à venda da casa, e descobriu apenas quando a Folha entrou em contato com a mesma para apurar os rumores.

A surpresa de Larissa foi por não ter sido avisada, pois deixou de ser proprietária do imóvel ao se desvincular da holding ‘Trelissa’, em que ela e os pais possuíam 33% de participação cada. Por esse motivo, a venda pode ser feita de forma legal, mesmo que a casa tenha sido comprada com o dinheiro do trabalho da jovem.

A mansão, que fica no condomínio Novo Leblon, em uma área nobre da Zona Oeste, tem cerca de 900 metros quadrados, distribuídos em cinco suítes, quatro banheiros, um escritório, salas de estar e jantar, piscina, sauna, salão de jogos, entre outros cômodos.

Através do jornal paulista, a assessoria da atriz divulgou uma nota enviada pela Proetti Advogados, que está trabalhando no caso de Larissa, que dizia: “O novo episódio trazido a público integra mais um capítulo do que temos afirmado: eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultá-la”.

A crise familiar começou quando Larissa completou 18 anos, e decidiu saber mais sobre seu negócio, já que os pais eram os responsáveis por cuidar da carreira da artista desde os 4 anos de idade, quando a atriz começou a trabalhar.