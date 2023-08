Caso Larissa Manoela: atriz não tinha conta bancária e pediu empréstimo para comprar casa

Larissa Manoela abriu mão de um apartamento na Zona Oeste do Rio de Janeiro e pediu um empréstimo para comprar uma casa. A informação foi revelada após Gilberto Elias e Silvana Taques, pais da atriz de 22 anos, venderem uma mansão da família, avaliada em R$ 10 milhões, sem o consentimento da filha. De acordo com advogados, a jovem não possuía uma conta bancária em seu nome até o último ano.

A notícia foi inicialmente divulgada por Fabia Oliveira, colunista do portal Metrópoles, e confirmada pela equipe jurídica de Larissa Manoela. Em um comunicado emitido nesta quarta-feira (16), foi revelado que, de 11 imóveis adquiridos pela atriz ao longo de sua carreira, apenas um apartamento estava em seu nome.

O apartamento foi vendido para que, junto a um empréstimo, a jovem conseguisse comprar uma nova casa. "A atriz também conseguiu ter a posse do seu carro, que estava no nome de uma das empresas. Vale ressaltar que, em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela", informou a equipe.

Os advogados também revelaram que, até 2022, Larissa não tinha uma conta bancária em seu nome. "As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais", explicam. Antes mesmo de Larissa abrir mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões, "Gilberto e Silvana fizeram transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoal, deixando-a sem recursos"

O comunicado ainda afirma que Larissa tentou negociar com os pais, mas as tentativas foram frustradas. A artista não recebeu orientações sobre seu plano de saúde e chegou a passar três meses sem um seguro.

A equipe jurídica também desmentiu os boatos de que André Luiz Frambach, noivo de Larissa, teria comprado dois carros com o dinheiro da atriz. "Todas as transações financeiras podem ser comprovadas por meio de extratos bancários", completou a nota.