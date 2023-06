Anitta é vista aos beijos com ator italiano do filme '365 Dias'

Anitta está de férias em Mykonos, na Grécia, e foi vista aos beijos com o ator italiano Simone Susinna, em uma balada, na noite do último sábado (17).

No vídeo que viralizou nas redes sociais, os artistas aparecem em clima de romance e levantam ainda mais suspeitas sobre um possível affair entre os dois. Esta não é a primeira vez que eles são clicados juntos.

A cantora está aproveitando as férias no continente Europeu ao lado de algumas amigas como Juliette e Jade Picon, e no Instagram já havia publicado registros dos momentos ao lado do ator italiano e amigos.

Simone Susinna ficou conhecido após interpretar Nacho, um dos galãs do filme “365: Hoje” e na outra sequência, “365: Dias finais”.



Aos 29 anos, o ator coleciona mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, e já participou de outras produções como “Desejo Proibido”. Antes dos filmes da Netflix, Simone atuava como modelo na Itália, e chegou a participar da versão italiana do reality show “Ilha dos Famosos”.