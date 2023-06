Galã da TV, Marcos Pitombo assume namoro com diretor

De acordo com informações do Notícias da TV, Marcos Pitombo está namorando o diretor de marketing Iasser Hamer Kaddourah. O ator mantém um relacionamento discreto, longe dos holofotes, mas com algumas aparições nas redes sociais. As informações foram confirmadas pela assessoria do artista.

Para as pessoas próximas, namoro dos dois não é segredo. O casal se segue nas redes sociais e já troca comentários e curtidas com frequência. Iasser Hamer Kaddourah tem uma bandeira do Líbano em sua descrição no Instagram e fala fluentemente inglês, português e árabe.

“Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário”, escreveu Iasser, em homenagem ao aniversário de 41 anos de Pitombo.

