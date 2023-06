Paola Oliveira conta medo que tinha no início da relação com Diogo Oliveira

Durante participação no Podcast ‘’Quem Pode, Pod’’ apresentado por Fernanda Paes e Giovanna Ewbank, Paola Oliveira revelou um medo em comum com o parceiro e cantor Diogo Nogueira ainda no início do relacionamento, quando os dois estavam apenas na fase dos flertes, o receio era de que os dois tivessem posições políticas diferentes.

Na época, quando o cenário era de total polarização política, os dois tiveram medo de que as posições políticas fossem diferentes e por esse motivo, teriam que terminar, já que não era da intenção de nenhum dos dois namorar com alguém que fosse bolsonarista.

“Era um tempo de uma política muito acirrada. E o medo que a gente estava, que depois ele me contou que era o mesmo medo dele, era ‘e se a gente falar alguma coisa e alguém soltar um…’’ contou a atriz que foi interrompida por Fernanda Paes, uma das apresentadoras do podcast, que disparou ‘’Se fosse Bolsonarista’’ em seguida a fala da convidada.

Paola concordou quase que de maneira indireta, sem ser tão objetiva quanto Fernanda. “É, de ser um partido político ou alguma ideologia diferente. Se estragar isso, não tem caminho de volta, porque a gente não se fala mais”

Ainda assim, aparentemente as ideologias dos artistas estavam em conjunção, já que permanecem juntos há dois anos, exalando paixão e romance.