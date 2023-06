Preta Gil retorna e faz show emocionante com a família

A cantora Preta Gil, de 48 anos, voltou aos palcos na última sexta-feira (16), após passar um tempo afastada para tratar um câncer no intestino. Preta foi liberada pelos médicos para subir ao palco do Qualistage, no Rio de Janeiro, na turnê “Nós, A Gente”, em que participa ao lado de sua família.

Muito emocionada, a cantora foi ovacionada pelo público, e caiu no choro ao ouvir os gritos de “Preta, eu te amo!” da plateia. Durante a apresentação, Preta cantou um de seus sucessos, “Sinais de Fogo”, e declarou durante a apresentação da música “Vá Se Benzer”: "Sou preta, sou gorda, sou bissexual, estou tratando um câncer e vou vencer. Estou solteira, e sou filha do imortal Gilberto Gil".

Preta está participando da turnê “Nós, A Gente” com sua família, e dividiu o palco com o filho, Francisco Gil, e o pai Gilberto Gil, que também se emocionaram com a volta da cantora.

Artistas e amigos famosos da família, como Regina Casé, Otávio Müller, ex-marido de Preta, Carolina Dieckmann, Alceu Valença, Jorge Vercillo e Murilo Benício também prestigiaram o show.

Preta Gil ainda deve acompanhar a família nos shows de Belo Horizonte, São Paulo e Salvador, nas próximas semanas.