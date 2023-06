Cinco dias de festa e shows internacionais: Maíra Cardi compartilha sobre os planos para o casamento com Thiago Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro, conhecido como ‘’Primo Rico’’ por um livro publicado, estão empolgados com os preparativos para o casamento. O casal anunciou o namoro em janeiro deste ano, e em abril anunciaram o noivado.

No instagram, a ex-bbb parece bem animada com a cerimônia. Maíra tem compartilhado os planos para o casamento, inicialmente a influenciadora disse que se trataria de um casamento de três dias, no entanto, alguns dias depois comunicou a mudança nos planos.

"Estou apavorada. Acho que eu criei um monstro. Eram três dias de casamento, meu marido está querendo fazer 5 dias de casamento, fora os shows internacionais que ele quer colocar. Você não tem ideia do orçamento”.

Durante a gravação dos vídeos para os stories no seu perfil, Thiago também participa “Está colocando algumas palavras na minha boca”, e Maíra responde: “Você quer bandas internacionais? Fala se sim ou se não”. “Não é que eu quero, vai ter”, confirmou o empresário. “Você quer 5 dias de casamento?”, perguntou a influenciadora. “É uma possibilidade”, respondeu o noivo.