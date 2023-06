Hugo Souza já estaria morando com nova namorada depois de viver casamento relâmpago

O goleiro do Flamengo Hugo Souza, popularmente conhecido como 'Neneca', parece viver intensamente seus relacionamentos. Após assumir publicamente o namoro com a modelo Laís Sousa no mês passado, o jogador já estaria morando junto com a amada e até planejando a levar para morar com ele em Portugal caso seja contratado pelo clube Estoril.

'Neneca' viveu um casamento relâmpago de três meses no ano passado com a estudante de medicina Evelyn Gomides. Apesar dos dois terem casado em junho e se separado em outubro, o jogador possivelmente já estaria interagindo com a atual namorada em um perfil de rede social enquanto ainda estava casado, em agosto.

Mesmo com as trocas de curtidas acontecerem desde o ano passado, o casal só trouxe a público a relação há cerca de um mês, quando publicaram uma foto juntos pela primeira vez. "Que sorte a minha ter você", declarou o goleiro. Desde então, os dois já gravaram até um vídeo descontraído de dia dos namorados.

Já a ex-mulher de Hugo, que ainda não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde então, parece estar seguindo em frente e aproveitando a faculdade de medicina para estudar e também para se divertir. "Festa das atléticas", comentou ela em uma foto tirada durante uma festa de jogos universitários.