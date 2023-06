Filha de Xanddy e Carla Perez teria chocado pais ao assumir namoro com outra mulher

A relação familiar de Xanddy Harmonia e Carla Perez teria sofrido um baque nos últimos dias. Isso porque, segundo o Portal iG, a primogênita do casal, Camilly Victória, teria revelado aos pais que está namorando outra mulher. O mais"incomodado" com a notícia seria o cantor e ex-vocalista do Harmonia do Samba.

O famoso casal, que atualmente mora na cidade americana de Orlando, é evangélico e teria sido informado pela filha de 21 anos sobre o namoro de cinco meses. Camilly já teria até apresentado a namorado para a família e elas também já estariam saindo em público juntas.

A filha mais velha de Xanddy e Carla já teve um relacionamento com um homem, o rapper Red Rum, que terminou em março do ano passado. Por isso, até, o ex-Harmonia não teria "desconfiado" de que a filha goste de pessoas de ambos os gêneros. Ele não teria reagido bem com a informação e sua relação com a filha estaria estremecida.

Carla teria lidado melhor com a situação e estaria tentando fazer com que o marido "enfrente" a orientação sexual de Camilly com mais tranquilidade, porém até o momento ele ainda estaria áspero com a filha.

A jovem tem investido na carreira musical e começou a focar no estilo R&B há uns três anos, porém ela iniciou na música gospel.