Copa do Brasil define quartas de final com três clássicos; confira

Apenas o confronto entre Vasco e Vitória não será um duelo entre rivais do mesmo estado. - Foto: Divulgação/ Staff Images/ CBF

Apenas o confronto entre Vasco e Vitória não será um duelo entre rivais do mesmo estado. - Foto: Divulgação/ Staff Images/ CBF

A CBF definiu, em sorteio realizado nesta terça-feira (11), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A cerimônia teve início às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O sorteio colocou frente a frente três clássicos regionais possíveis. Apenas o confronto entre Vasco e Vitória não será um duelo entre rivais do mesmo estado.

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As partidas de ida das quartas de final estão marcadas para os dias 26 e 27 de agosto. Já os jogos de volta acontecerão nos dias 2 e 3 de setembro. A final da competição será disputada em partida única, no dia 6 de dezembro.

Nas quartas de final, já estarão valendo as novas regras para o futebol brasileiro, aprovadas nesta segunda-feira (10), durante reunião entre os clubes e a CBF, na sede da entidade.

Cada um dos oito clubes classificados para as quartas de final receberá R$ 4 milhões em premiação. Os semifinalistas vão garantir mais R$ 9 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.

O Vasco vai enfrentar o Vitória e, caso avance para a semifinal, terá pela frente o vencedor do confronto entre Palmeiras e Santos, que estão do mesmo lado da chave.

Confira os duelos das quartas de final:

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético-MG

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos