Barcelona encaminha contratação de Rodri, do Manchester City

O Barcelona está muito próximo de confirmar a contratação do meio espanhol Rodri, de 30 anos, junto ao Manchester City. De acordo com informações do jornalista britânico Ben Jacobs, o clube catalão encaminhou um acordo pela contratação do atleta que foi dos destaques da Espanha, campeã do mundo nessa temporada.

A tendência é que os últimos detalhes sejam resolvidos nos próximos dias. A operação deve girar em torno dos 65 milhões de euros (cerca de R$ 382,38 milhões).

Rodri chegou a negociar com o Real Madrid, mas a negociação não evoluiu. O meia, que foi eleito o craque da última Copa do Mundo, já demonstrou o desejo de voltar a jogar na Espanha, seu país natal. O acordo entre o atleta e o Barcelona seria com um vínculo de quatro temporadas.

Leia também:

Namorada de Rayssa Leal comemora após mais um título da skatista: 'Muito feliz'



PM apreende mais de 1,8 mil trouxinhas de maconha em Maria Paula, em Niterói



Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção do técnico Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês. Entre as conquistas de Rodri no City, estão uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses e duas Copas da Inglaterra.

