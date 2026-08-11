Fluminense encara o Independiente Rivadavia no jogo de ida das oitavas da Libertadores

O Fluminense encara nesta terça-feira (11), às 19h, no Maracanã, o Independiente Rivadavia, pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores.

O Tricolor vive um momento conturbado na temporada. Após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe das Laranjeiras ainda não conseguiu vencer em partidas oficiais. Em seis jogos, são cinco empates e uma derrota por 3 a 1 para o Vasco, resultado que culminou na eliminação da Copa do Brasil.

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Buscando se manter vivo na principal competição do continente, o Flu contará com o retorno do ídolo Thiago Silva, recuperado de lesão. Além do zagueiro, o atacante Hulk deve substituir John Kennedy, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e desfalcará o clube pelo restante da temporada.

Martinelli, Lucho Acosta e Hércules, que começaram no banco na última partida do Tricolor, o empate em 1 a 1 com o Botafogo, também devem retornar ao time titular.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Já o Independiente Rivadavia ainda tenta encontrar seu melhor ritmo após a pausa para a Copa. Desde o retorno, a equipe argentina soma três vitórias, um empate e uma derrota. Para a partida desta terça-feira (11), o time deve ter os desfalques do lateral-esquerdo Luciano Gómez e do meia Gonzalo Ríos, ambos com problemas físicos.

O retrospecto dos argentinos contra o Flu nesta competição também é positivo. As duas equipes caíram no Grupo C e se enfrentaram duas vezes, com uma vitória do Rivadavia e um empate. A equipe argentina terminou a fase de grupos na primeira colocação, enquanto o Fluminense avançou em segundo.

Provável escalação do Independiente Rivadavia: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Sequeira, Fernández e Atencio; Sartori e Arce.