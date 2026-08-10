CBF e clubes aprovam e novas regras passam a valer no futebol brasileiro
Novas medidas serão implementadas nas rodadas do fim de semana das Séries A e B
O Campeonato Brasileiro, em sua próxima rodada, terá novidades nas regras. No próximo fim de semana, entra em vigor nas Séries A e B do Brasileirão, na A1 do Feminino e na Copa do Brasil, novidades aprovadas nesta segunda-feira (10) em reunião entre os clubes e a CBF na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Algumas das mudanças já estavam sendo utilizadas na última Copa do Mundo e consideradas positivas pela CBF. Outras duas são inéditas e serão utilizadas também a partir desta temporada em algumas das principais ligas da Europa.
A CBF tem como principal objetivo aumentar o tempo de partida. Um estudo conduzido pela empresa de análise de dados Opta mostrou que os jogos da Série A do Brasileirão deste ano têm uma média de 52m54s de bola rolando. A marca fica abaixo de todas as cinco principais ligas europeias (Alemanha, França, Inglaterra, Espanha e Itália).
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Confira as novas regras aprovadas pela CBF e clubes brasileiros:
8 segundos com a bola nas mãos do goleiro
Esta é uma das regras que já vigoravam. O árbitro inicia a contagem a partir dos últimos 5 segundos. O que muda é a punição;
➤ Como era antes: Tiro livre indireto no local da infração;
➤ Como passa a ser: Escanteio para a equipe adversária
5 segundos para o arremesso lateral
Se o árbitro identificar que uma equipe um jogador está retardando para pegar a bola ou o time trocar de cobrador para ganhar tempo, ele irá iniciar a contagem;
➤ Punição: O arremesso passa para o adversário; se, após a reversão, houver tentativa de impedir o rival de cobrar o lateral, este será punido com cartão amarelo.
5 segundos para cobrança de tiro de meta
Diante de um atraso injustificável, o árbitro apita e inicia a contagem de 5 segundos;
➤ Punição: Escanteio cedido para o adversário; e, se houver tentativa de impedir a cobrança deste escanteio, haverá punição com cartão amarelo
10 segundos para um jogador substituído deixar o campo
O atleta deve sair pelo ponto mais próximo da linha lateral
➤ Punição: O substituto terá que aguardar 1 minuto para entrar
Atendimento médico fora de campo
Quando um jogador cair ou se deitar, o árbitro irá perguntar a ele se precisa de atendimento médico dentro de campo, o que irá paralisar o jogo. Caso precise, ele terá que ficar 1 minuto do lado de fora no reinício da partida.
A regra não se aplica para casos evidentes de lesão grave, choque de cabeça, lesão por falta com contato punida com cartão, se for marcado pênalti e o lesionado for o batedor, dois jogadores do mesmo time colidem e se um goleiro e um jogador de linha colidem e precisam de atendimento.
Lei Vini Jr
Cobrir a boca num momento de discussão ou para provocar um adversário será punido com cartão vermelho;
➤ Observação: A expulsão não depende de o árbitro ouvir o que foi dito. O gesto, por si só, caracteriza a infração.
Revisão do VAR do segundo cartão amarelo
O segundo amarelo, que resulta em expulsão, será revisado pelo VAR quando for claramente equivocado;
Confirmado o erro, o cartão é cancelado e o atleta permanece em campo;
O primeiro cartão amarelo não será revisado.
Atendimento ao goleiro
Quando um goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha irá cumprir um minuto fora do campo após o reinício da partida;
Quem escolhe: o técnico ou, na ausência dele, o capitão;
A contagem, em tempo corrido, começa no reinício do jogo após o atendimento;
Retorna com a autorização do árbitro pela linha lateral se a bola estiver rolando;
Esta regra não foi usada na Copa; está em fase de teste pela IFAB e será usada também nesta temporada na Premier League (Inglaterra) e La Liga (Espanha)
Somente o capitão fala
Quando o árbitro fizer um sinal de punhos cerrados cruzados acima da cabeça, apenas os capitães poderão se dirigir a ele. Os demais deverão permanecer afastados
Se o capitão for o goleiro, a equipe indica outro jogador para exercer a função em campo
➤ Punição: Cartão amarelo para quem desrespeitar
Regra própria da CBF pensada em acabar com os bolinhos de jogadores em torno do árbitro a cada decisão
Revisão pelo VAR de escanteio cedido por engano (apenas para 2027)
Ao contrário das demais regras, esta só valerá para o início da próxima temporada;
Aplicável nas situações em que a bola sair pela linha de fundo após um toque do time em ataque e o escanteio for marcado mesmo assim;
Corrigido o erro, o jogo é reiniciado em tiro de meta;
O escanteio será revertido apenas se a checagem do VAR não atrasar o reinício do jogo e o erro for claro/factual
Não haverá revisão após a cobrança do escanteio.