CBF e clubes aprovam e novas regras passam a valer no futebol brasileiro

Clubes e CBF se reuniram nesta segunda-feira (10) no Rio de Janeiro - Foto: Luciana Vermell/CBF

Clubes e CBF se reuniram nesta segunda-feira (10) no Rio de Janeiro - Foto: Luciana Vermell/CBF

O Campeonato Brasileiro, em sua próxima rodada, terá novidades nas regras. No próximo fim de semana, entra em vigor nas Séries A e B do Brasileirão, na A1 do Feminino e na Copa do Brasil, novidades aprovadas nesta segunda-feira (10) em reunião entre os clubes e a CBF na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Algumas das mudanças já estavam sendo utilizadas na última Copa do Mundo e consideradas positivas pela CBF. Outras duas são inéditas e serão utilizadas também a partir desta temporada em algumas das principais ligas da Europa.

A CBF tem como principal objetivo aumentar o tempo de partida. Um estudo conduzido pela empresa de análise de dados Opta mostrou que os jogos da Série A do Brasileirão deste ano têm uma média de 52m54s de bola rolando. A marca fica abaixo de todas as cinco principais ligas europeias (Alemanha, França, Inglaterra, Espanha e Itália).

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Confira as novas regras aprovadas pela CBF e clubes brasileiros:

8 segundos com a bola nas mãos do goleiro

Esta é uma das regras que já vigoravam. O árbitro inicia a contagem a partir dos últimos 5 segundos. O que muda é a punição;

➤ Como era antes: Tiro livre indireto no local da infração;

➤ Como passa a ser: Escanteio para a equipe adversária

5 segundos para o arremesso lateral

Se o árbitro identificar que uma equipe um jogador está retardando para pegar a bola ou o time trocar de cobrador para ganhar tempo, ele irá iniciar a contagem;

➤ Punição: O arremesso passa para o adversário; se, após a reversão, houver tentativa de impedir o rival de cobrar o lateral, este será punido com cartão amarelo.

5 segundos para cobrança de tiro de meta

Diante de um atraso injustificável, o árbitro apita e inicia a contagem de 5 segundos;

➤ Punição: Escanteio cedido para o adversário; e, se houver tentativa de impedir a cobrança deste escanteio, haverá punição com cartão amarelo

10 segundos para um jogador substituído deixar o campo

O atleta deve sair pelo ponto mais próximo da linha lateral

➤ Punição: O substituto terá que aguardar 1 minuto para entrar

Atendimento médico fora de campo

Quando um jogador cair ou se deitar, o árbitro irá perguntar a ele se precisa de atendimento médico dentro de campo, o que irá paralisar o jogo. Caso precise, ele terá que ficar 1 minuto do lado de fora no reinício da partida.

A regra não se aplica para casos evidentes de lesão grave, choque de cabeça, lesão por falta com contato punida com cartão, se for marcado pênalti e o lesionado for o batedor, dois jogadores do mesmo time colidem e se um goleiro e um jogador de linha colidem e precisam de atendimento.

Lei Vini Jr

Cobrir a boca num momento de discussão ou para provocar um adversário será punido com cartão vermelho;

➤ Observação: A expulsão não depende de o árbitro ouvir o que foi dito. O gesto, por si só, caracteriza a infração.

Revisão do VAR do segundo cartão amarelo

O segundo amarelo, que resulta em expulsão, será revisado pelo VAR quando for claramente equivocado;

Confirmado o erro, o cartão é cancelado e o atleta permanece em campo;

O primeiro cartão amarelo não será revisado.

Atendimento ao goleiro

Quando um goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha irá cumprir um minuto fora do campo após o reinício da partida;

Quem escolhe: o técnico ou, na ausência dele, o capitão;

A contagem, em tempo corrido, começa no reinício do jogo após o atendimento;

Retorna com a autorização do árbitro pela linha lateral se a bola estiver rolando;

Esta regra não foi usada na Copa; está em fase de teste pela IFAB e será usada também nesta temporada na Premier League (Inglaterra) e La Liga (Espanha)

Somente o capitão fala

Quando o árbitro fizer um sinal de punhos cerrados cruzados acima da cabeça, apenas os capitães poderão se dirigir a ele. Os demais deverão permanecer afastados

Se o capitão for o goleiro, a equipe indica outro jogador para exercer a função em campo

➤ Punição: Cartão amarelo para quem desrespeitar

Regra própria da CBF pensada em acabar com os bolinhos de jogadores em torno do árbitro a cada decisão

Revisão pelo VAR de escanteio cedido por engano (apenas para 2027)

Ao contrário das demais regras, esta só valerá para o início da próxima temporada;

Aplicável nas situações em que a bola sair pela linha de fundo após um toque do time em ataque e o escanteio for marcado mesmo assim;

Corrigido o erro, o jogo é reiniciado em tiro de meta;

O escanteio será revertido apenas se a checagem do VAR não atrasar o reinício do jogo e o erro for claro/factual

Não haverá revisão após a cobrança do escanteio.