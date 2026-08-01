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Vasco e Fluminense se enfrentam pelas oitavas da Copa do Brasil; OSG Esportes transmite

Clássico no Maracanã, neste sábado (1º), abre disputa por vaga nas quartas de final da competição

relogio min de leitura | Redação 01 de agosto de 2026 - 10:04
O clássico carioca é válido pela ida das oitavas da Copa do Brasil
O clássico carioca é válido pela ida das oitavas da Copa do Brasil -

Vasco e Fluminense começam a decidir neste sábado (1º), às 17h30, no Maracanã, quem seguirá para as quartas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca é válido pela ida das oitavas, com a partida de volta prevista para a próxima quarta-feira (5).

A partida terá transmissão pela TV Globo, SporTV, Premiere, GE TV, no YouTube, e Amazon Prime Video. A OSG Esportes transmite, sem imagens, ao vivo direto do Maracanã no YouTube e Facebook do Jornal O São Gonçalo.

Leia também: Cuesta vive bom momento no Vasco, elogia Deossa e projeta clássico contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Igor Rabello sai do fim da fila e tem chance de ser titular do Fluminense na Copa do Brasil

O Vasco chega embalado após eliminar o Paysandu na fase anterior e conquistar uma vitória sobre o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, no primeiro triunfo do técnico Pedro Emanuel à frente da equipe.

Já o Fluminense, avançou ao superar o Operário-PR e vem de empate sem gols com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Para o clássico, o técnico Luis Zubeldía segue com desfalques no setor defensivo por conta de lesões de Thiago Silva e Freytes.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Jair (Tchê Tchê), Ramon Rique; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Brenner (Spinelli).

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk (John Kennedy).

Tags:

Copa do Brasil Fluminense vasco

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