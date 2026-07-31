Cuesta vive bom momento no Vasco, elogia Deossa e projeta clássico contra o Fluminense pela Copa do Brasil

O zagueiro Carlos Cuesta voltou a ter boas atuações com a camisa do Vasco. O colombiano estava em má fase no primeiro semestre desse ano e chegou a perder a titularidade. Com a chegada de Pedro Emanuel, ele voltou a ter bom desempenho e recuperou a confiança.

O defensor alegou que a fase ruim aconteceu por problemas físicos. Cuesta também disse que isso é comum para qualquer atleta, mas que no momento se sente bem e em campo vem demonstrando isso: "Tudo passa pela situação da parte física. Isso foi o que aconteceu. Todo jogador tem sequências boas e outras nem tão boas. O principal é que eu quero ficar sempre jogando, mas o corpo também dá uma pausa. Mas agora não é o momento. O time precisa de todos agora. Sinto que estou jogando bem e estou bem fisicamente. Mas isso aconteceu em algum momento e parei".

O zagueiro melhorou de rendimento sob o comando de Pedro Emanuel, que conhece bem a posição na defesa. O treinador do Vasco foi um ídolo no Porto, em Portugal, em que foi capitão durante bastante tempo. A dupla de defesa com Cuesta e Robert Renan voltou a ter atuações mais seguras.

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Um dos quatro colombianos do elenco vascaíno, Cuesta pode ter mais um compatriota em breve ao seu lado. O clube tem negociações para contratar Deossa, meia do Betis, em uma novela que já dura mais de 40 dias. Ele disse que ainda não conversou com o jogador, mas que é um atleta de muito talento.

"Não conversei com ele. Escutei muitas coisas sobre uma chegada dele. Não sei o que está acontecendo. A ideia é que um jogador como ele possa vir para o Vasco, ele tem muito talento, qualidade. Temos um bom elenco, se chegarem mais jogadores, serão bem-vindos", disse o camisa 46.

Após a classificação na Sul-Americana, o Vasco foca na Copa do Brasil. Neste sábado, o Cruzmaltino encara o rival Fluminense por uma vaga nas quartas de final da competição. Cuesta disse que a sequência é difícil, mas que conta com o apoio da torcida para conquistar uma vantagem no primeiro jogo da eliminatória: "Nós e toda a torcida esperamos ganhar. É uma sequência muito difícil. Agora vem a Copa do Brasil. Temos que ganhar os dois jogos. Vamos passo a passo. Estaremos com a nossa torcida e esperamos conquistar uma vantagem."