Thiago Silva e Freytes passam por exames e estão fora da partida contra o Vasco, no sábado

Maior reforço para o segundo semestre, Thiago Silva vai ficar fora do primeiro grande compromisso do clube no período - Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Maior reforço para o segundo semestre, Thiago Silva vai ficar fora do primeiro grande compromisso do clube no período - Foto: Lucas Merçon / Fluminense

O Fluminense confirmou na noite desta quinta-feira (30) as lesões dos zagueiros Thiago Silva e Freytes. A dupla passou por exames de imagem depois de deixar o empate sem gols com o Bahia, na última quarta-feira (29), com problemas físicos.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, Thiago Silva sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita. Já Freytes teve constatado um edema ósseo no tornozelo direito. O Fluminense não informou o prazo de recuperação de nenhum dos jogadores.

Com o diagnóstico confirmado, Thiago Silva e Freytes devem desfalcar o Tricolor nos próximos compromissos, incluindo o clássico diante do Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os dois zagueiros são titulares e deixaram a partida contra o Bahia ainda durante o confronto. O problema é que eles se juntam aos também zagueiros Millán e Jemmes, que estão em tratamento de lesões musculares.

Com quatro desfalques no mesmo setor, o Fluminense deve mandar a campo uma dupla formada por Ignácio e Igor Rabello, que poucas vezes foi utilizado desde a chegada do treinador Zubeldía. Para o banco, o Flu deve promover algum jovem da base.