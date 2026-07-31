Igor Rabello sai do fim da fila e tem chance de ser titular do Fluminense na Copa do Brasil

O zagueiro Igor Rabello, um dos últimos na fila da zaga do Fluminense, pode ter oportunidade no próximo duelo do clube, diante do Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico será neste sábado (1º), no Maracanã, e o defensor que ficou meses sem atuar como titular, pode ter sua redenção.

Rabello não jogava uma partida oficial desde fevereiro quando, na quarta-feira (29), Zubeldía o chamou para entrar no lugar de Thiago Silva no meio do segundo tempo contra o Bahia pelo Brasileirão. Foram 29 minutos de uma atuação segura que ajudaram o time a terminar sem ser vazado pela primeira vez depois de 13 jogos.

Com isso, ele pode ser titular diante do Vasco por conta dos desfalques no setor, principalmente após Freytes e Thiago Silva sentirem problemas diante do Tricolor de Aço.

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Rabello foi contratado em 2025 para ser alternativa na zaga em um momento que o clube tinha poucas opções e um Thiago Silva desgastado pela sequência de jogos. Como já tinha disputado a Sul-Americana e a Copa do Brasil pelo Atlético-MG, só poderia jogar no Brasileirão.

O plano inicial do Fluminense era usá-lo no Brasileirão e preservar Thiago para os jogos das copas. A mudança de calendário da CBF, que jogou a Copa do Brasil para o fim do ano, mudou isso e fez com que ele perdesse oportunidades.