Paquetá relembra acusações de envolvimento com apostas durante uma entrevista no documentário Convocadas

A acusação de Paquetá foi feita em maio de 2024, a qual alegava que o jogador tinha uma suposta participação em esquemas de apostas esportivas - Foto: Reprodução/Instagram

A acusação de Paquetá foi feita em maio de 2024, a qual alegava que o jogador tinha uma suposta participação em esquemas de apostas esportivas - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Paquetá, atual meia do Flamengo e jogador da Seleção Brasileira , fez um desabafo sobre como as acusações de envolvimento com esquemas de apostas esportivas impactaram não só a sua vida profissional, mas como a sua vida pessoal também. A entrevista foi ao ar em decorrência do documentário "Convocadas", em que o atleta relembrou, ao lado de sua esposa, Duda Fournier, o episódio sofrido em 2024.

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"Era uma coisa que me afetava mais profissionalmente, mas que acabava afetando totalmente a nossa relação. Era difícil dar um sorriso, brincar com as crianças. Isso me matava. Esse momento machucou muito", compartilhou o meia.

A acusação de Paquetá foi feita em maio de 2024, a qual alegava que o jogador tinha uma suposta participação em esquemas de apostas esportivas. A denúncia afirmava que o brasileiro havia forçado o recebimento de cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, enquanto ainda jogava pelo clube West Ham. O jogador só foi absolvido do caso um pouco mais de um ano depois, em julho de 2025.

Já a sua esposa, Duda, falou sobre como esse momento foi difícil para o casal e que chegou a testemunhar conversas entre o marido e o Manchester City serem travadas.

"Ele perdeu a chance de ir para o time dos sonhos dele. O sonho dele era jogar no Manchester City. Isso mexeu muito com a cabeça dele. As pessoas podem até ter noção do quanto foi ruim, mas eu e o Lucas sempre falamos que ninguém vai saber o que a gente passou. Ninguém nunca vai entender. Nem as pessoas mais próximas conseguem ter dimensão do que sentíamos todos os dias", comentou Duda.