Vasco irá apresentar reforço de lateral-esquerdo após pausa para a Copa; saiba mais!

O Vasco está aguardando a chegada do seu novo reforço, Paulinho, atual lateral-esquerdo do América-MG, para a reapresentação do elenco na volta após a pausa para a Copa do Mundo, que acontece no próximo dia 22 de junho. O atleta já tinha assinado um pré-contrato com o clube carioca no início do ano, e o time mineiro confirmou a sua saída aos torcedores e à mídia.



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O jogador, de 21 anos, chegará ao Rio durante um período de reformulação no Vasco, visto que o também lateral-esquerdo Lucas Piton deve deixar o Cruz-Maltino no segundo semestre do ano. Piton foi uma peça importante nas últimas três temporadas do clube, mas não vive um momento positivo na atual temporada em disputa.

Além de lidar com uma possível saída e a chegada de um reforço, o elenco também tem uma nova mudança: Cuiabano, que foi emprestado pelo Nottingham Forest no início do ano, agora ocupa a posição de titular na equipe vascaína.

O clube carioca ainda deve fazer mais mudanças no elenco e fechar mais contratações para outras posições, além de vender jogadores que não estão vivendo um bom momento em campo.