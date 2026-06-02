Copa do Mundo: Seleção Brasileira desembarca nos Estados Unidos para o dar início na competição

Após vitória contra o Panamá por 6 a 2, a seleção brasileira ainda disputará outro amistoso de preparação para a competição internacional - Foto: Reprodução/CBF

Após vitória contra o Panamá por 6 a 2, a seleção brasileira ainda disputará outro amistoso de preparação para a competição internacional - Foto: Reprodução/CBF

A seleção brasileira já desembarcou nos Estados Unidos para a fase final de preparação para a Copa do Mundo, a equipe chegou no país na manhã desta terça-feira (02). Com um voo de quase 10 horas seguidas, o avião com os jogadores brasileiros pousou no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey.

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A equipe foi direto para o hotel The Ridge se acomodar e descansar. Ainda hoje, deve acontecer o primeiro treino com a equipe completa sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, visto que Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, as peças que faltavam para completar a equipe, chegaram na noite de segunda-feira (1), após disputarem a final da Liga dos Campeões.

"Contente, feliz, motivado e animado. Tentarei fazer o melhor. Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes", comentou Ancelotti no desembarque.

Mesmo que todos os 26 jogadores do elenco estejam reunidos, o técnico não pode contar com um treino pesado e de força máxima no CT usado na seleção, já que o Neymar segue em recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Jogos da seleção na Copa do Mundo

Após vitória contra o Panamá por 6 a 2, a seleção brasileira ainda disputará outro amistoso de preparação para a competição internacional, contra o Egito, que acontece no dia 6 de junho, às 19h. Já a estreia na Copa do Mundo acontecerá no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Depois, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30 na Filadélfia e para fechar a fase de grupos do torneio, o último confronto é contra a Escócia, que acontece no dia 24 de junho, às 19h, em Miami.