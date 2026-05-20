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Técnico da Seleção Feminina convoca jogadoras para amistosos contra os Estados Unidos

Seleção brasileira enfrenta os EUA duas vezes em junho, na Neo Química Arena e na Arena Castelão

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de maio de 2026 - 13:32
Os amistosos contra os EUA fazem parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo Feminina de 2027, disputada no Brasil
Os amistosos contra os EUA fazem parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo Feminina de 2027, disputada no Brasil -

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, divulgou a lista de convocadas para os amistosos contra os Estados Unidos, que serão disputados em junho, no Brasil.

A primeira partida será realizada no dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo confronto acontece no dia 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

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O treinador também divulgou uma segunda relação de atletas para um período de treinamento no interior de São Paulo, entre 15 e 20 de junho.

Os amistosos fazem parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo Feminina de 2027, disputada no Brasil.

Confira a lista de convocação:

Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas City), Kemelli (Fluminense)

Zagueiras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride-EUA)

Laterais: Isabela (PSG-FRA), Aline Gomes (Pachuca-MEX), Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Yaya (PSG-FRA), Kaylane (Flamengo)

Atacantes: Kerolin (Manchester City-ING), Dudinha (San Diego-EUA), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Bia Zaneratto (Palmeiras), Taina Maranhão (Palmeiras), Gabi Portilho (San Diego-EUA), Ludmila (San Diego-EUA) e Amanda Gutierres (Boston-EUA).

Tags:

Convocação Seleção Brasileira Copa do Mundo feminina 2027 seleção brasileira de futebol feminino

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