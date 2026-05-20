Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã em busca de vaga antecipada para as oitavas da Libertadores
Líder do grupo, Rubro-Negro depende apenas de si para carimbar passaporte para a próxima fase
O Flamengo enfrenta o Estudiantes, da Argentina, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Líder do grupo A, com sete pontos, o time carioca pode carimbar o passaporte para as oitavas caso supere os argentinos dentro de casa.
A partida será transmitida pela TV Globo e pelo serviço de streaming Paramount+.
Leia mais:
Com vitória 'magra' sobre Bolivar, Fluminense se complica na Libertadores
Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo; veja a lista completa
O clube aguarda decisão da Conmebol sobre a partida cancelada contra o Independiente Medellín, após forte protesto da torcida colombiana contra a diretoria, em razão da má fase vivida pelo time. A expectativa é que a Conmebol considere W.O. para o Flamengo.
Para a partida desta noite, o técnico Leonardo Jardim conta com o retorno de quatro jogadores: Evertton Araújo e Jorginho, após cumprirem suspensão, e Luiz Araújo e De la Cruz.
Já o Estudiantes, vice do grupo, terá os desfalques de Arzamendia e Burgos, lesionados.