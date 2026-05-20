Vasco enfrenta o Olímpia fora de casa em duelo direto pela liderança do grupo G da Sul-Americana

O Vasco da Gama vai até o estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na noite desta quarta-feira (20), às 19h, enfrentar o Club Olímpia em duelo direto pela liderança do grupo G da Sul-Americana.

A partida terá transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

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O Cruzmaltino é líder do grupo com sete pontos, mesma pontuação do Olímpia, porém, com vantagem no saldo de gols. Na Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avança direto para as oitavas. Os segundo colocados disputam uma repescagem contra times eliminados da fase de grupos da Libertadores para avançar de fase.

A equipe busca se recuperar após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho conta com o retorno de Thiago Mendes e Rojas, após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Adson.

Já o Olímpia chega em grande fase, com vitória sobre Deportivo Recoleta na última rodada do Campeonato Paraguaio, competição que lidera com dez pontos de vantagem para o segundo colocado.