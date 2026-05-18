Ancelotti divulga hoje os 26 convocados do Brasil para a Copa de 2026 em megaevento no Rio

A convocação acontece menos de um mês antes da estreia do Brasil no Mundial de 2026 - Foto: Reprodução/ Instagram

A convocação acontece menos de um mês antes da estreia do Brasil no Mundial de 2026 - Foto: Reprodução/ Instagram

O Rio de Janeiro será o centro das atenções do futebol mundial nesta segunda-feira (18). O técnico Carlo Ancelotti anunciará às 17h40, no Museu do Amanhã, a lista oficial dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

A cerimônia começa às 17h com discurso de abertura do presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhado por vídeos institucionais e ações de patrocinadores. Em seguida, o evento terá apresentações musicais de Ludmilla, João Gomes, Samuel Rosa e Veigh. O grupo interpretará “Bate no Peito”, faixa produzida por Papatinho e lançada oficialmente pela CBF no domingo (17).

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Depois dos shows, Ancelotti divulgará os convocados e concederá entrevista coletiva para cerca de 700 jornalistas credenciados de diversos países, incluindo Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Itália e Espanha.

O evento marca um dos momentos mais aguardados do ciclo da Copa, especialmente pela expectativa em torno de possíveis retornos e surpresas na lista final. A convocação acontece menos de um mês antes da estreia do Brasil no Mundial de 2026. Após o encerramento da cerimônia, Ancelotti seguirá em um carro da Volkswagen até o prédio da Bolsa de Valores do Rio e, de lá, embarcará de helicóptero para os estúdios da TV Globo, onde participará ao vivo do Jornal Nacional em entrevista exclusiva.