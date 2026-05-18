Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0102 | Euro R$ 5,8374
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Ancelotti divulga hoje os 26 convocados do Brasil para a Copa de 2026 em megaevento no Rio

O evento marca um dos momentos mais aguardados do ciclo da Copa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de maio de 2026 - 11:28
A convocação acontece menos de um mês antes da estreia do Brasil no Mundial de 2026
A convocação acontece menos de um mês antes da estreia do Brasil no Mundial de 2026 -

O Rio de Janeiro será o centro das atenções do futebol mundial nesta segunda-feira (18). O técnico Carlo Ancelotti anunciará às 17h40, no Museu do Amanhã, a lista oficial dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. 

A cerimônia começa às 17h com discurso de abertura do presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhado por vídeos institucionais e ações de patrocinadores. Em seguida, o evento terá apresentações musicais de Ludmilla, João Gomes, Samuel Rosa e Veigh. O grupo interpretará “Bate no Peito”, faixa produzida por Papatinho e lançada oficialmente pela CBF no domingo (17).

Leia também: 

Flamengo empata com Athletico Paranaense e perde oportunidade de se aproximar do Palmeiras

Adeus ao “Pequeno Príncipe”: Geovani morre aos 62 anos

Depois dos shows, Ancelotti divulgará os convocados e concederá entrevista coletiva para cerca de 700 jornalistas credenciados de diversos países, incluindo Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Itália e Espanha.

O evento marca um dos momentos mais aguardados do ciclo da Copa, especialmente pela expectativa em torno de possíveis retornos e surpresas na lista final. A convocação acontece menos de um mês antes da estreia do Brasil no Mundial de 2026. Após o encerramento da cerimônia, Ancelotti seguirá em um carro da Volkswagen até o prédio da Bolsa de Valores do Rio e, de lá, embarcará de helicóptero para os estúdios da TV Globo, onde participará ao vivo do Jornal Nacional em entrevista exclusiva.

Tags:

Carlo Ancelotti Convocação Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026 Eventos esportivos Rio de Janeiro

Matérias Relacionadas