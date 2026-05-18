Adeus ao “Pequeno Príncipe”: Geovani morre aos 62 anos

Geovani (dir.) ao lado do presidente do Vasco, Pedrinho, em homenagem recebida em fevereiro - Foto: Divulgação/Foto: Matheus Lima/Vasco

Geovani (dir.) ao lado do presidente do Vasco, Pedrinho, em homenagem recebida em fevereiro - Foto: Divulgação/Foto: Matheus Lima/Vasco

O ex-meia Geovani Silva, conhecido como “Pequeno Príncipe” e um dos maiores ídolos da história do Vasco, morreu nesta segunda-feira, aos 62 anos, após passar mal durante a madrugada. Ele chegou a ser levado para um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu. O ex-jogador deixa três filhos.

A morte foi confirmada pela família nas redes sociais do próprio Geovani, que destacou a surpresa e a tristeza pela perda repentina. O velório e o sepultamento devem acontecer nesta terça-feira, em Vila Velha.

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Nos últimos anos, Geovani enfrentava sérios problemas de saúde, incluindo complicações cardíacas, um câncer na coluna e limitações motoras. Mesmo assim, seguia próximo ao futebol e participou recentemente de homenagens promovidas pelo Vasco.

A morte foi confirmada pela família nas redes sociais do próprio Geovani | Foto: Divulgação

Revelado pela Desportiva Ferroviária, o ex-camisa 8 ganhou destaque nacional ao defender o Vasco a partir de 1982. Com talento, elegância e visão de jogo, tornou-se símbolo do clube carioca e referência do futebol do Espírito Santo.