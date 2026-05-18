Flamengo empata com Athletico Paranaense e perde oportunidade de se aproximar do Palmeiras

Centroavante Pedro garantiu o empate para o Flamengo com gol na segunda etapa - Foto: Divulgação/Adriano Fontes/ Flamengo

Centroavante Pedro garantiu o empate para o Flamengo com gol na segunda etapa - Foto: Divulgação/Adriano Fontes/ Flamengo

Flamengo e Athletico Paranaense empataram na noite desse domingo (17), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Rubro-Negro saiu atrás com gol de Stiven Mendoza, mas buscou o empate na segunda etapa com Pedro. Nos minutos finais, o Flamengo teve que segurar o resultado com um a menos, depois da expulsão de Danilo.

Com o resultado, o Flamengo manteve a 2ª colocação e desperdiçou a oportunidade de diminuir a distância para o líder Palmeiras que empatou na rodada com o Cruzeiro. Já o Athletico-PR soma 24 pontos e ocupa a 5ª posição na tabela.

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O time da casa abriu o placar logo no início do primeiro tempo com Stiven Mendoza que finalizou e contou com falha do goleiro Rossi.

Após o gol, o Fla tentou reagir, mas levou pouco perigo ao adversário. A resposta só veio aos 39 minutos da etapa final. Léo Pereira fez ótimo lançamento para Bruno Henrique que tocou para Pedro finalizar.

Antes do final do jogo, Danilo foi expulso e o técnico Leonardo Jardim mexeu no time, tirando Pedro e Carrascal para a entrada de Vitão e Ayrton Lucas.

O Flamengo volta a campo nesta quarta (20), contra o Estudiantes, pela Libertadores. Já o Athletico joga no próximo domingo (24), contra o Remo pelo Brasileirão.