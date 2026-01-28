Corpo de corretora desaparecida é encontrado e síndico do condomínio é preso

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que ela entrou no elevador - Foto: Imagens/Redes Sociais

O corpo da corretora de imóveis que estava desaparecida desde dezembro do ano passado foi localizado na madrugada desta quarta-feira (28), em uma área de mata em Goiás. A descoberta ocorreu após o avanço das investigações da Polícia Civil, que apuram o desaparecimento ocorrido no subsolo do condomínio onde a vítima morava.

A corretora desapareceu após descer até o subsolo do prédio para verificar uma queda de energia e não voltou a ser vista. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que ela entrou no elevador, porém não há registros da saída, o que levantou suspeitas desde o início das investigações.

Na madrugada desta quarta-feira (28), a Polícia Civil prendeu o síndico do condomínio e o filho dele, apontados como suspeitos de envolvimento no crime. Durante depoimento, o síndico confessou o homicídio e levou os investigadores até o local onde o corpo foi encontrado.

O porteiro do condomínio foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, após surgirem indícios de que ele teria omitido informações relevantes nos primeiros depoimentos à polícia.

De acordo com os investigadores, a vítima mantinha um histórico de conflitos com o síndico e acumulava cerca de 12 processos judiciais contra ele, tanto na esfera cível quanto criminal, fator que é considerado central na linha de investigação.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil para o completo esclarecimento dos fatos.