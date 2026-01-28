'O Agente Secreto' é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês

A entrega do prêmio acontece no dia 26 de fevereiro, em Paris - Foto: Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil

A entrega do prêmio acontece no dia 26 de fevereiro, em Paris - Foto: Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil

O longa do diretor Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura vai concorrer ao Cèsar, maior premiação do cinema francês, na categoria Melhor Filme Estrangeiro. A indicação vem um dia depois de 'O Agente Secreto' ser anunciado como concorrente em duas categorias no Bafta, premiação considerada como o Oscar inglês.

No Cèsar, a produção brasileira concorre com Sirat, Uma Batalha Após a Outra, Black Dog e Valor Sentimental. A entrega do prêmio acontece no dia 26 de fevereiro, em Paris.

Leia também:

Mulher é atropelada por caminhão na RJ-104 e tem perna amputada

Quatro homens são presos em local usado para desmanche de motocicletas em Niterói

'O Agente Secreto' está indicado em quatro categorias no Oscar 2026. A produção de Kleber Mendonça concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura).

A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 15 de março.

O longa já conquistou, em janeiro deste ano, dois troféus no Globo de Ouro: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.