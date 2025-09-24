Aos 6 anos, lutadora mirim de São Gonçalo vence prêmio da maior federação de jiu-jitsu do mundo

Um dos destaques femininos do jiu-jitsu nacional é de São Gonçalo - e tem apenas 6 anos. A pequena Maria Victoria Falcão, de 6 anos, venceu, no último final de semana, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono com Crianças da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ), maior federação de jiu-jitsu do mundo. Foi a primeira edição da disputa infantil sem kimono.

Na disputa, Victoria venceu a atual campeã brasileira de kimono e saiu com o título após disputar duas lutas na categoria Pré-Mirim Leve Faixa Cinza. A irmã mais velha dela, Maria Sophia, de 8 anos, ficou em terceiro lugar na categoria Mirim 3 Leve Faixa Cinza. Os título se somam a uma série de conquistas na breve, mas vitoriosa trajetória da irmãs, que são “crias” do Galo Branco.

Irmã mais velha da atleta, Maria Sophia, também é lutadora de jiu-jitsu | Foto: Divulgação/Ibjjf

“Para ela, desde pequena, é importante porque já vai ali aprendendo a lidar, fazendo o currículo dela, também aprendendo com as próprias derrotas quando acontecem. Também é importante por já estarem envolvidas no esporte, crescerem tendo disciplina, sabendo a importância de se defender também, porque hoje a gente vive num mundo completamente violento”, destaca a mãe das lutadoras, Thainá Vargas.

Maria Victoria é atleta do Instituto Vencedores em Cristo e aluna dos mestres Alexandre Cruz e Victor Falcão, seu pai; e conta com patrocínio da It’s AF Salon e do Restaurante Recanto do Sabor.

