Talento mirim: Irmãs gonçalenses de 7 e 5 anos vencem Mundial de Jiu-jitsu

Uma dupla de atletas mirins de São Gonçalo acaba de conquistar o título mundial das categorias leve e galo no jiu-jitsu. Moradoras do Galo Branco, as irmãs Maria Sophia, de 7 anos, e Maria Victoria Falcão, de 5, conquistaram a medalha de ouro de suas respectivas categorias na manhã desse domingo (11), do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu com kimono, disputado em Deodoro, na Zona Oeste do Rio.

A mais velha, que conquistou o título brasileiro de sua categoria em maio, alcançou o primeiro lugar do pódio na disputa de 8/9 anos faixa branca peso galo. “Finalizei as duas no armlock e estou muito feliz de dar esse presente para o meu pai”, contou Sophia. A irmã mais nova competiu na categoria peso leve para faixas brancas de 5/6 anos e também venceu as duas lutas que disputou. “Finalizei no amassa pão e também estou muito feliz de dar esse presente para o meu pai”, conta a pequena.

Treinadas pelo professor Alexandre Cruz, da equipe Vencedores por Cristo, as meninas começaram cedo no esporte sob a inspiração do pai, Victor Falcão, de 29 anos, que celebrou o título mundial. “Eu tô muito feliz pela vitória delas, por elas terem tido a coragem de entrar no tatame e dar o melhor delas, fazer o que treinaram e o que o professor Alexandre ensina pra elas. Elas conseguiram colocar tudo em prática e para mim que é pai, nesse dia dos pais”, destacou o pai.