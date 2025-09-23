Porto da Pedra promove tradicional distribuição de doces de Cosme e Damião para a comunidade

A escola de samba Unidos do Porto da Pedra mantém viva uma de suas tradições mais queridas no próximo sábado (27). A partir das 17h, a vermelha e branca realiza a sua tradicional distribuição de doces em homenagem aos santos Cosme e Damião.

O evento acontece na quadra da agremiação, em São Gonçalo, e promete reunir centenas de crianças da comunidade em um momento de alegria e fé. A ação, ano após ano, reforça o compromisso da escola com suas raízes populares e com a valorização da cultura e das tradições de sua gente.

Leia também:

➢ De graça: orquestra com jovens de projeto social realiza concerto em São Gonçalo



➢ Cine Henfil divulga programação do próximo final de semana

Distribuição de doces de Cosme e Damião – Porto da Pedra

Data: 27 de setembro

Horário: 17h

Local: Quadra da Porto da Pedra – Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo