Porto da Pedra promove tradicional distribuição de doces de Cosme e Damião para a comunidade

Evento acontece no próximo sábado (27) na quadra da agremiação, em São Gonçalo, a partir das 17h

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de setembro de 2025 - 18:09
Agremiação espera receber centenas de crianças para eventos
A escola de samba Unidos do Porto da Pedra mantém viva uma de suas tradições mais queridas no próximo sábado (27). A partir das 17h, a vermelha e branca realiza a sua tradicional distribuição de doces em homenagem aos santos Cosme e Damião.

O evento acontece na quadra da agremiação, em São Gonçalo, e promete reunir centenas de crianças da comunidade em um momento de alegria e fé. A ação, ano após ano, reforça o compromisso da escola com suas raízes populares e com a valorização da cultura e das tradições de sua gente.

Distribuição de doces de Cosme e Damião – Porto da Pedra

Data: 27 de setembro

Horário: 17h

Local: Quadra da Porto da Pedra – Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo

