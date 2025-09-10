Caso BH: Flamengo recorre da decisão do STJD e pede efeito suspensivo para atacante

O Flamengo entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira (10), contra a decisão que suspendeu o atacante Bruno Henrique por 12 partidas por suposta participação em esquema de apostas. Em paralelo, o clube pediu um efeito suspensivo para o atleta, para que ele possa atuar normalmente enquanto o julgamento do recurso não acontece.

A decisão sobre o efeito suspensivo deve sair ainda nesta quarta-feira (10). Com isso, o técnico Filipe Luís já saberá se pode relacionar o atacante para a viagem a Caxias do Sul. O Flamengo está otimista em mudar a decisão da 1ª comissão disciplinar, que considerou o jogador culpado por ter forçado um cartão amarelo em 2023 que beneficiou apostadores.

Durante o primeiro julgamento, o relator da 1ª comissão disciplinar do STJD, Dr. Alcino Guedes, defendeu que a pena deve valer também para torneios internacionais, o que incluiria a Libertadores. Nesse cenário, entrariam na lista os jogos do Flamengo contra o Estudiantes, da Argentina, e as eventuais semifinais nas semanas de 22 e 29 de outubro.

Enquanto a aguarda a decisão, Bruno Henrique segue suspenso das seguintes partidas:

1. 14/09 - Juventude x Flamengo (Brasileirão)

2. 21/09 - Flamengo x Vasco (Brasileirão)

3. 28/09 - Corinthians x Flamengo (Brasileirão)

4. 02/10 - Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão)

5. 05/10 - Bahia x Flamengo (Brasileirão)

6. 15/10 - Botafogo x Flamengo (Brasileirão)

7. 19/10 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

8. 26/10 - Fortaleza x Flamengo (Brasileirão)

9. 02/11 - Flamengo x Sport (Brasileirão)

10. 05/11 - São Paulo x Flamengo (Brasileirão)

11. 09/11 - Flamengo x Santos (Brasileirão)

12. 19/11 - Fluminense x Flamengo (Brasileirão)