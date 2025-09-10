Baile funk em celebração a criminoso é interrompido pela PM em São Gonçalo

De acordo com informações recebidas pelo Disque Denúncia, o baile seria uma celebração ao aniversário do traficante - Foto: Divulgação

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) frustraram, na noite desta terça-feira (9), a realização de um baile funk clandestino que seria em homenagem a um dos principais traficantes da comunidade do Zumbi, em São Gonçalo: o criminoso, conhecido como “Rafael Bigode”, que completou 31 anos na data.

De acordo com informações recebidas pelo Disque Denúncia, o baile seria uma celebração ao aniversário do traficante e contaria com a presença de criminosos ligados ao tráfico de drogas da região. Após a denúncia, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão de São Gonçalo (7ºBPM), com apoio de militares da unidade de Niterói (12º BPM), foram ao local.

Ao chegarem, os policiais foram recebidos a tiros, iniciando um breve confronto. Apesar disso, no entanto, não há registro de feridos. No local onde o baile seria realizado, a PM encontrou parte da estrutura já montada, incluindo decoração que fazia referência direta ao traficante.

O responsável pelo sistema de som e o dono do espaço foram identificados e notificados a interromper imediatamente qualquer atividade. As demais pessoas presentes foram advertidas e dispersadas de forma pacífica.

Segundo a polícia, a operação teve caráter preventivo e atuou para impedir a consolidação do evento e reforçar o enfrentamento ao crime organizado.