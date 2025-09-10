Galvão Bueno critica desempenho da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa

A participação da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo foi classificada como uma “vergonha” pelo narrador Galvão Bueno, de 75 anos. Depois da derrota dos brasileiros para a Bolívia por 1 a 0 na noite desta terça-feira (9), na última rodada da disputa, Galvão citou estatísticas e disse que a trajetória na competição deveria ser “apagada da história”.

"Todos nós torcemos sempre pela seleção brasileira, mas era esperado o que aconteceu. A seleção do Ancelotti sofre um gol pela primeira vez, o Brasil sofre uma derrota. Se classifica sim para a Copa do Mundo, mas é uma Eliminatória para esquecer, ser apagada da história do futebol brasileiro. Foram três técnicos, o Brasil tomou 17 gols em 12 jogos. Em três partidas, o Ancelotti não tinha tomado gol nenhum", falou Galvão Bueno nas redes sociais. Antes desse jogo, a seleção brasileira ainda não havia sofrido um gol em seis das 18 partidas.

A seleção brasileira contou, desde o início do campeonato, com os treinadores Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Atualmente, a equipe é liderada por Ancelotti, que participou das últimas quatro rodadas da competição e somou duas vitórias, um empate e uma derrota, com quatro gols feitos e um sofrido.

Galvão Bueno também criticou que a seleção brasileira encerrou as Eliminatórias na 5ª posição, tendo a mesma pontuação do Paraguai, que ocupa o 6º lugar, e ainda disse que o resultado é uma “vergonha”. "É porque agora, são seis classificados. Se fossem quatro, como era até a última Copa, o Brasil teria que jogar a repescagem. Imaginaram isso? Que coisa horrível", disse, falando sobre a mudança no regulamento que ocorreu por causa do aumento do número de participantes da próxima Copa do Mundo.

Ancelotti defende seleção

O técnico da seleção teceu elogios para o esforço dos jogadores na derrota em El Alto, a 4.150 m de altitude, mas ressaltou que ainda há detalhes a serem melhorados pensando no Mundial. "De positivo, vi o esforço do time, dos jogadores, porque é muito difícil jogar aqui. Isso já se sabia. Os jogadores fizeram um esforço tremendo, o jogo foi muito complicado, difícil. Pelo componente técnico e pelo componente físico", disse em entrevista coletiva.

O time que entrou em campo na terça-feira era constituído quase todo por reservas. "Pelo que a equipe fez nos jogos, tenho máxima confiança de que o time fará um Mundial com êxito e que lutará em todos os jogos. O jogo de hoje foi muito especial em todos os sentidos. VAR deu pênalti... coisas que podem melhorar".

A seleção terá os próximos jogos em amistosos no mês de outubro, diante da Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14, respectivamente.