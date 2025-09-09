Brasil sofre com altitude e perde para Bolívia em El Alto

O Brasil sofreu com os mais de 4 mil metros de altitude da cidade de El Alto, e acabou derrotado por 1 a 0 para Bolívia, na noite desta terça-feira (9). O resultado colocou os bolivianos na repescagem.

Visivelmente desconfortável com a altitude, os jogadores brasileiros pouco criaram durante toda partida. Já os bolivianos se jogaram para cima e dominaram todo o jogo. Só no primeiro tempo, o time da casa arriscou 15 chutes, enquanto os brasileiros só tentaram quatro vezes.

Num desses chutes, de pênalti, Miguelito fez o gol que deu a vitória para Bolívia.

No segundo tempo, apesar da Bolívia ficar mais na defensiva, por ter o resultado que lhe interessava, o time da casa novamente teve mais chutes, 8 contra 6.

No fim da partida, apesar da bonita festa da torcida, que esperava pelo fim do jogo, cenas lamentáveis de gandulas jogando bolas para dentro do campo para que o jogo fosse paralisado foram flagradas.

Com o resultado, o Brasil, que já estava garantido na Copa do Mundo, terminou as Eliminatórias na quinta colocação. Essa foi a pior posição do Brasil na história da competição e, caso fosse no modelo anterior, a seleção da CBF precisaria disputar a repescagem.

Vale lembrar que a Bolivia perdeu dois jogos em casa nessas Eliminatórias, ambas em La Paz, que fica abaixo dos 4 mil metros de altitude. Após as derrotas, os bolivianos passaram a jogar em El Alto, acima dos 4 mil metros e não perderam mais.

Agora, a Bolívia aguarda as definições das Eliminatórias em todos os continentes para saber quem enfrentará na última chance de classificação para a Copa.