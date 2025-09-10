MPF investiga utilização de CPF para descontos em farmácias

As farmácias que descumprirem as normas da prefeitura poderão ser multadas - Foto: Divulgação - Procon

As farmácias que descumprirem as normas da prefeitura poderão ser multadas - Foto: Divulgação - Procon

Um inquérito foi instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar por que algumas farmácias exigem o CPF dos clientes para oferecer descontos em produtos e de que maneira as redes farmacêuticas podem utilizar os dados.

De acordo com entrevistas cedidas ao RJ2, atendentes de farmácias confirmaram que descontos em determinados produtos são concedidos apenas quando o cliente informa o CPF.

Leia também:

Acumulou! Prêmio principal da Mega-Sena vai para R$ 55 milhões

Prefeitura de Maricá inaugura farmácia com medicamentos voltados ao tratamento de doenças crônicas e raras

Durante a tarde desta segunda-feira (8), o tema foi discutido em uma audiência pública que contou com a participação de representantes do Procon, de farmácias, da Secretaria Nacional do Consumidor e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

A Prefeitura do Rio publicou uma resolução no Diário Oficial do município, em julho deste ano, que estabelece diretrizes para a utilização de dados pessoais nesses casos. O decreto começou a ter validade 60 dias depois da publicação, no início deste mês.

O texto instrui que farmácias e drogarias não podem:

Cobrar dados pessoais para a consulta de preço de diversos produtos e medicamentos, com ou sem desconto;

Conceder descontos com por meio do fornecimento do número do CPF;

Atrelar o fornecimento de dados pessoais para a compra, o que simboliza prática abusiva.

As farmácias que descumprirem as normas da prefeitura poderão ser multadas. A Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro entrou na Justiça com uma ação judicial contra a prefeitura do Rio, para suspender a resolução.

Em entrevista ao RJ2, o presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, alegou que o CPF é utilizado para compreender os hábitos e fidelizar o cliente, além de ajudar no abastecimento das lojas.