Empresário André Valle, fundador da Masterpiece, morre em acidente de moto em Niterói

O empresário e educador André Bittencourt do Valle, de 57 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira (9) após um acidente de moto em Niterói. As circunstâncias exatas da ocorrência não foram divulgadas pelas autoridades até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, André foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas já chegou à unidade sem vida.

Trajetória profissional

Figura conhecida no meio empresarial e acadêmico da cidade, André Valle era CEO das cervejarias Masterpiece e Máfia, ambas sediadas na Região Oceânica de Niterói. A Masterpiece foi inaugurada por ele em 2021 no bairro Cafubá, em Piratininga. No ano seguinte, ele promoveu a fusão da marca com a cervejaria Máfia, localizada em Itaipu, assumindo a direção das duas empresas.

Além do trabalho no setor cervejeiro, André também se dedicava à educação e, era professor e coordenador de cursos na Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições mais respeitadas do país na área de gestão e negócios.

Vida pessoal e legado

Natural de Niterói, André estudou no colégio La Salle Abel, foi diretor do tradicional clube Rio Cricket e mantinha uma rotina esportiva, praticando canoa havaiana. Ele era divorciado e deixa dois filhos entre eles, o vereador carioca Flávio Valle.

Homenagens

A notícia da morte de André causou grande comoção na cidade. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lamentou a perda em nota oficial:

“Triste com a notícia do falecimento de André Valle, fundador das tradicionais cervejarias Masterpiece e bar Máfia. A Masterpiece, fundada por ele, é a cervejaria mais sustentável do mundo. Apaixonado por Niterói, André é de uma família niteroiense muito querida, filho de minha amiga já falecida e jornalista Elzita , pai do jovem vereador no Rio Flávio Valle. Ele foi aluno do La Salle Abel e diretor do Rio Cricket, além de coordenador da FGV. Meus profundos sentimentos aos amigos e familiares.”



O ex-prefeito Axel Grael também se manifestou nas redes sociais:

“Muito triste com a notícia da morte do querido André Valle, fundador das tradicionais cervejaria Masterpiece e bar Máfia. Conversamos bastante na época em que ele abriu a Masterpiece, cervejaria mais sustentável do mundo. André era um apaixonado por Niterói, foi aluno do La Salle Abel e diretor do Rio Cricket, além de coordenador da FGV. Meus profundos sentimentos aos familiares e amigos.”