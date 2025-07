Lucas Paquetá é oficialmente absolvido de acusação de envolvimento com apostas

O jogador de futebol Lucas Paquetá, meio-campista da seleção brasileira e do West Ham, foi oficialmente absolvido nesta quinta-feira (31) das acusações de manipulação de resultados na Inglaterra. A acusação foi analisada por uma comissão reguladora independente da Federação Inglesa de Futebol (FA).

O brasileiro, que havia sido denunciado formalmente em maio de 2024, foi acusado de quatro violações das regras da Federação Inglesa (FA) relacionadas a cartões amarelos recebidos por ele durante partidas da liga inglesa, chamada de Premier League.

Segundo a acusação, o jogador de 27 anos tentou influenciar diretamente os jogos ao buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o "objetivo indevido de afetar o mercado de apostas".

Ele negou as acusações, e a comissão reguladora independente considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência.

No entanto, a Federação Inglesa afirmou que duas acusações contra Paquetá, relacionadas à falta de cooperação com a investigação, foram consideradas procedentes. Segundo a entidade, uma comissão decidirá sobre a sanção apropriada para essas violações "o mais breve possível".

Nas redes sociais, Paquetá comemorou a absolvição.

"Os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto", afirmou o jogador

Leia abaixo a íntegra da nota da Federação Inglesa de Futebol:

"Uma Comissão Reguladora independente concluiu que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá, do West Ham United, por supostas violações da Regra E5 da FA não foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante os jogos da Premier League contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e AFC Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.

Alegava-se que Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas, permitindo que uma ou mais pessoas lucrassem com isso.

Lucas Paquetá negou as acusações, e a Comissão Reguladora considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência.

A Comissão Reguladora, no entanto, considerou procedentes as acusações de má conduta contra o jogador por supostas violações da Regra F3 da FA.

Lucas Paquetá foi acusado de duas violações da Regra F3 por supostamente não ter cumprido sua obrigação de responder a perguntas e fornecer informações à investigação da FA.

Ele negou essas acusações, mas a Comissão Reguladora as considerou comprovadas após a audiência. A Comissão decidirá sobre a sanção apropriada para essas violações o mais breve possível.

A FA aguarda os fundamentos por escrito da Comissão Reguladora em relação às decisões sobre as acusações e não fará mais comentários até que esses documentos sejam divulgados", disse a nota.