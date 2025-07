Vasco empata em 0 a 0 com o CSA nas oitavas da Copa do Brasil

Time do CSA saiu confiante com o resultado obtido em casa - Foto: Facebook/CSA

Vasco e CSA protagonizaram um confronto sem gols, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time carioca mostrou maior volume de jogo e pressionou, mas esbarrou na pontaria e na atuação segura do goleiro Gabriel Félix.

No primeiro tempo, o Vasco dominou os primeiros 20 minutos, sufocando o CSA e criando boas oportunidades. Já o CSA se lançou aos poucos em contra‑ataques e não conseguiu transformar em gol a estratégia adotada para surpreender.

No segundo tempo, Philippe Coutinho voltou após lesão e entrou para tentar desequilibrar, assim como Loide Augusto. Apesar de algumas boas jogadas e finalizações do meia, o Vasco continuou desperdiçando chances. O CSA chegou a responder em algumas oportunidades, mas também não finalizou bem.

Na reta final, o zagueiro João Victor foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, o que deixou o Vasco com dez jogadores nos minutos decisivos.

O empate mantém o duelo aberto para a partida de volta, que ocorrerá no próximo dia 7, às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro. Quem vencer avança às quartas de final; se houver novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.