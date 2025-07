Fluminense reencontra bom futebol e vence o Inter na Copa do Brasil

O Fluminense reencontrou o bom futebol e venceu o Internacional, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (30), por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Everaldo, com dois gols, foi o destaque.

Apostando em uma estratégia mais reativa no sul do Brasil, o Fluminense foi feliz durante os 90 minutos. Na primeira etapa, o Tricolor sofreu uma pequena pressão nos primeiros minutos, mas conseguiu se segurar sem grandes sustos. Aos 9, após bobeada da zaga colorada, Serna roubou a bola e chutou na trave. A bola sobrou para Everaldo que, sem deixar a bola cair, acertou belo chute para abrir o placar.

Mesmo com a vitória parcial, o Flu seguia bem na partida. No entanto, o Inter se lançava ao ataque e chegou ao empate com Carbonero, aos 35.

Cinco minutos depois, o gol mais bonito da partida. Serna recebeu na ponta direita, tirou de dois zagueiros e cruzou. Everaldo acertou mais um grande chute e marcou o segundo gol Tricolor.

Na segunda etapa o Fluminense cresceu mais na partida e teve as melhores chances de gol, mas não conseguiu ampliar.

Após o apito final, o Inter foi vaiado por sua própria torcida. Com o resultado, o Flu joga por um empate na semana que vem para se classificar. A partida será no dia 6, no Maracanã.

O Inter era o último clube que o Fluminense havia vencido antes da Copa do Mundo de Clubes. Agora, se tornou também o primeiro time a ser derrotado pelo Flu após a competição da Fifa.