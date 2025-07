Torcida tricolor em São Gonçalo celebra campanha histórica do Fluminense após eliminação

Eliminado da Copa do Mundo de Clubes após perder por 2 a 0 para o Chelsea nesta terça (08), o Fluminense foi motivo de festa para uma multidão de torcedores gonçalenses que acompanhou a partida no Bar do Tricolor, na Trindade, nesta tarde. Centenas de tricolores celebraram a campanha da equipe que, apesar de encerrada, foi histórica; o time foi o único brasileiro a chegar nas semifinais da competição, disputada nos Estados Unidos.

A multidão verde e grená tomou conta tanto da Av. Domingos Damasceno Duarte como das esquinas mais próximas ao longo de todo o jogo. O gol sofrido logo na primeira etapa, cerca de 17 minutos após o apito inicial, não desanimou de cara os torcedores em São Gonçalo, que continuaram com forte presença e fazendo bastante barulho. Até o intervalo, a maioria ainda tinha esperança de uma classificação.

“Estou achando que o Renato deve mudar algumas coisas no segundo tempo e ainda temos chances. Estou confiante. Pode sair um 3 a 1, de virada”, opinou o gonçalense Marcelo Silva, de 43 anos, durante o intervalo. Suas expectativas não se concretizaram; o camisa 20 do Chelsea, João Pedro, marcou seu segundo gol e acabou complicando ainda mais a equipe carioca onde foi formado nas categorias de base. O Flu não conseguiu reverter.

Até intervalo, torcedor Marcelo Silva ainda tinha esperanças de virada | Foto: Enzo Britto

Mesmo assim, a torcida se despediu festejando, com baile nas calçadas da Trindade. “Eu tô feliz, porque, cara, essa campanha foi incrível! O Fluminense foi melhor que os outros times brasileiros, isso é fato. Mesmo com a derrota, eu estou muito emocionada. E ainda tem [Campeonato] Brasileiro, Libertadores… vem muita coisa aí e vai dar tudo certo”, destacou a estudante Mariane Silva, de 18 anos.

1/7 Mariane Silva vibrou e celebrou campanha histórica do elenco tricolor | Foto: Enzo Britto

2/7 Bar na Trindade virou point para festa tricolor nesta terça (08) | Foto: Enzo Britto

3/7 Torcida em SG acompanhou com atenção e empolgação partida contra o Chelsea | Foto: Enzo Britto

4/7 Torcida em SG acompanhou com atenção e empolgação partida contra o Chelsea | Foto: Enzo Britto

5/7 Bar na Trindade virou point para festa tricolor nesta terça (08) | Foto: Enzo Britto

6/7 Bar na Trindade virou point para festa tricolor nesta terça (08) | Foto: Enzo Britto

7/7 Bar na Trindade virou point para festa tricolor nesta terça (08) | Foto: Enzo Britto















O torcedor Robson Ferreira, de 60 anos, que também assistiu à partida na bancada do bar em São Gonçalo elogiou o desempenho da equipe e, principalmente, da equipe técnica tricolor. “O Renato [Gaúcho] é um treinador que ‘colou’ de primeira. Fez boas escolhas nesse Mundial e mostrou que é um cara tático, não é só um mero boleiro conforme o pessoal costuma falar. Como torcedor, estou tranquilo e feliz porque lutamos até o fim”, destacou o tricolor veterano.

Torcedor experiente, Robson Ferreira elogiou desempenho técnico da equié | Foto: Enzo Britto

A partida deu continuidade à tendência de casa cheia no bar em Trindade, que é, obviamente, administrado por tricolores. No meio da correria da tarde, o responsável pelo estabelecimento, Jhonatan Xavier, se disse satisfeito, tanto com o apoio da clientela local nas últimas semanas como com o desempenho de seu time do coração.

“Foi bonito demais ver todo mundo torcendo pelo Fluminense, até quem não era tricolor. E, mesmo que a gente não vencendo hoje, ficamos muito, muito felizes pela campanha do time, pelos jogadores e pela nossa torcida. Todas as festas que a gente fez aqui no bar foram lindas, tudo maravilhoso”, elogia o responsável pelo Bar do Tricolor.

Torcedores destacaram satisfação com a trajetória da equipe no torneio | Foto: Enzo Britto

Agora, enquanto aguardam o retorno da equipe tricolor ao Rio, os torcedores ficam com o orgulho dos momentos vividos. “A história que o Fluminense fez não pode ser manchada por essa derrota no final. Para falar a verdade, eu não esperava que fôssemos tão bem; o time esteve mal no ano passado. Foi inesperada realmente essa campanha, mas é o Fluminense; não tem previsão. Agora, eles voltam e a gente está feliz. Fizeram bonito lá fora e vamos até o final do ano vibrando”, conclui o torcedor Pedro Soraggi, de 24 anos.

Confusão no pós-jogo

Apesar da festa, o pós-jogo na Trindade teve seus contratempos. Em uma via próxima ao bar, alguns torcedores se desentenderam e acabaram trocando socos brevemente alguns minutos após o final da partida. O motivo da discussão ainda não foi confirmado, mas a briga logo foi dissipada pelos presentes. Policiais militares reforçaram o policiamento no trecho e, apesar da confusão, não houve registro de feridos ou detidos.

Próximos passos do Flu

Após a bela campanha nos Estados Unidos, o Fluminense se prepara para retornar ao Brasil e, em especial, às disputas do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Renato Gaúcho enfrentaria o Mirassol pelo torneio nacional no próximo fim de semana, mas, com os compromissos internacionais do time tricolor, o jogo foi adiado. Sendo assim, o próximo compromisso do Tricolor deve ser perto de sua torcida, no Maracanã, contra o Cruzeiro, no dia 17, às 19h30. Atualmente, o Flu tem 20 pontos no Braisleior e ocupa a 6ª posição na tabela.